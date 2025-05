Napoli-Genoa: arbitra Piccinini

Cronaca10 Maggio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Perrotti e Mokhtar, Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Aureliano, Avar affidato a Gariglio Marco Piccinini della sezione di Forlì dirigerà Napoli-Genoa; i suoi assistenti saranno Perrotti e Mokhtar, Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Aureliano, Avar affidato a Gariglio.



Direzione di gara numero 78 per Marco Piccinini in Serie A, la numero 15 in questo campionato.



Sono cinque i precedenti del Napoli con Piccinini a dirigere la sfida in Serie A, con i partenopei sempre imbattuti, vincendo in quattro occasioni, inclusa la più recente: 2-1 in casa contro l'Hellas Verona, il 4 febbraio 2024.



Sono tre, invece, i precedenti del Genoa in Serie A sotto la direzione di Piccinini, con il Grifone sempre sconfitto, inclusi i due precedenti in questo campionato: sul campo della Lazio il 27 ottobre scorso (3-0) e in casa dell'Inter il 22 febbraio (1-0).



