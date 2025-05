Mazzocchi: "Fortunati a lavorare con Conte"

Interviste9 Maggio 2025Corriere dello Sport"Stiamo vivendo questa situazione con la giusta serenità, ma con la consapevolezza che ci giochiamo qualcosa di importante" Tre partite dalla fine del campionato, tre punti di vantaggio sull'Inter seconda: lo scudetto per il Napoli si fa sempre più nitido, ma l'opera è ancora da completare. Sarebbe un sogno per tutti i napoletani, ancora di più per Pasquale Mazzocchi, che è cresciuto sperando una situazione del genere. Comunque vada, resterà una stagione magica per il Napoli, frutto di un gruppo unito e formato anche da quelle cose che all'apparenza possono sembrare futili. Come McFratm, il nuovo soprannome napoletano di McTominay che gli ha dato proprio Mazzocchi: "È nato fin da subito", racconta a Radio CRC. "Loro vengono da un altro Paese, lontano da qui, e io da napoletano cerco sempre di farli sentire a casa, come farebbe qualsiasi napoletano con uno straniero. Ogni giorno cerco di farli sentire parte di questo progetto ed è nato questo soprannome che gli è piaciuto. Nelle storie delle squadre che hanno vinto c'è sempre un gruppo forte alle spalle. Un gruppo costituito da tanti giocatori, non solo dai titolari, ma da persone che danno tutto anche durante gli allenamenti, per far crescere l'intensità e preparare al meglio chi parte dal primo minuto alla domenica".



