Mercato 9 Maggio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Il belga ha annunciato l'addio al City ma sente di poter dare ancora molto e il Napoli è pronto al ritorno in Champions





Mercato9 Maggio 2025Corriere dello SportIl belga ha annunciato l'addio al City ma sente di poter dare ancora molto e il Napoli è pronto al ritorno in Champions l piano KDB è divampato all'improvviso, squarciando il velo di riservatezza calato sull'operazione sul primo tratto del ponte costruito dal ds Manna tra il Napoli e il campione del City. Poi, però, è piovuto qualcosa dal cielo: la signora De Bruyne. Madame Michele Lacroix, volata di recente in perlustrazione in città per conto della famiglia. In cerca di case, per la precisione: i coniugi conoscono Napoli molto bene, del resto, per averla frequentata a più riprese ai tempi in cui Mertens, collega di nazionale belga e grande amico, era un principe azzurro. Kevin e Michelle, tra l'altro, si sono anche sposati in Penisola sorrentina: a Sant'Agnello, nel 2017. Party pazzesco, fiori e limoni. E lo guardo rivolto al destino. Anni dopo, la chance: è così che va definita. Un'opportunità, seppur complessa: De Bruyne ha annunciato l'addio al City a fine stagione, dopo dieci anni di Manchester e Premier, e a 33 anni, anzi 34 da compiere il 28 giugno, ha deciso di vivere un'altra esperienza. Probabilmente l'ultima. Però di livello: sente di poter dare ancora molto e il Napoli, in cima alla Serie A e pronto al ritorno in Champions dopo un anno di assenza, può offrirgli l'occasione di cambiare vita e campionato, mantenendo però lo sguardo sulle stelle d'Europa. Il piano? Offerta biennale. Solo ingaggio e bonus alla firma



Napoli, il piano De Bruyne: le condizioni per il colpo

KDB è un illustre parametro zero, uno scapolo d'oro d'Europa che ha ancora offerte in Premier, in Mls e in Saudi. Ma è anche una stella internazionale che ha vinto tutto, Champions compresa, e che chiuderà la sua parentesi al City con un ultimo stipendio da circa 23 milioni di euro: nessuno può garantirgli certi guadagni se non in Arabia, e così se deciderà di proseguire in Europa - come sembra - dovrà tagliare drasticamente. Ovunque. Conteranno ambizioni e scelte di vita: Napoli garantisce livelli altissimi su entrambi i fronti. Ma la famiglia De Bruyne valuta ogni dettaglio: dalla privacy alla qualità della vita, sistemazione compresa. Il ds Manna è stato a Manchester per capire i margini di manovra e ha incontrato Kevin. Nel Napoli, tra l'altro, ritroverebbe Lukaku, un altro amico e collega di tante partite con la nazionale belga che in questa storia ha avuto e avrà un ruolo: anfitrione e sponsor. Proprio come Mertens.



Gli altri nomi in lista mercato

I prossimi giorni saranno decisivi: KDB deve dare una risposta. Ma il Napoli l'ha già data al futuro: i piani sono molto importanti in vista della prossima stagione, c'è voglia di aumentare il livello di competitività come si aspetta anche Conte. Nella lista delle opzioni al vaglio non c'è soltanto De Bruyne: Manna ha ovviamente inaugurato la programmazione in largo anticipo, come da manuale, in attesa di definire il piano d'azione con l'allenatore. Prossimo a un incontro con De Laurentiis utile a ripartire con obiettivi prestigiosi. In attacco occhi su Darwin Nuñez, uruguaiano di 25 anni, piuttosto ai margini nell'ultima stagione con il Liverpool; sul canadese Jonathan David del Lille, 25 anni, come De Bruyne illustre svincolato; e su Samu Omorodion del Porto, 21 anni, talento spagnolo nel mirino da un anno. Esattamente come un esterno: il coreano Lee Kang-in del Psg, 24 anni, reduce da una stagione lontano dai riflettori con il Psg di Kvara. Al netto della finale di Champions, per carità.



