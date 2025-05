Voci dal Forum: Solo la matematica

Cronaca3 Maggio 2025Forum SoloNapoli - DarioSì, è vero, tutto può ancora accadere, ma per far accadere l'imponderabile, deve succedere qualcosa di eclatante, di inimmaginabile Mancano ancora tre partite, lo so, ma direi, senza paura di essere smentito, che il più è fatto. Sarà molto probabile che, l'anno prossimo, il Napoli giocherà con le magliette portanti il tricolore cucito sul petto. Che soddisfazione! Sì, è vero, tutto può ancora accadere, ma per far accadere l'imponderabile, deve succedere qualcosa di eclatante, di inimmaginabile, un miracolo alla rovescia. Bando alla scaramanzia, non lo sono affatto, sarà difficile, quasi impossibile che accada, perché in panchina c'è un signore che non lascia nulla al caso, che pondera ogni cosa, ogni parola e che è abituato a vincere. Questo ci dovrebbe insegnare e far capire il perché delle tante vittorie juventine: perché le vittorie si costruiscono e lo si fa con gente deputata a farlo e Antonio Conte è sicuramente fra questi. La matematica, ad ogni modo, lascia ancora qualche speranza a chi è costretto a sperare, e alla matematica si porta il dovuto rispetto. Il signore in panchina lo sa bene e la guardia, siatene certi, rimarrà alta.

La partita. Sarò brevissimo. Il Napoli vince meritatamente a Lecce con un gol di Raspadori su punizione dal limite, cogliendo la quarta vittoria e il quarto clean sheet consecutivi. Nel corso della partita sono state annullate due reti agli azzurri: una per fuorigioco millimetrico; l'altra per un discutibilissimo fallo sul portiere.

Allo stadio del Mare di Lecce:

Lecce - Napoli 0-1.

A mio modo di vedere, migliori in campo Rrahmani e Raspadori. Bene tutti gli altri.

Noto che Meret è migliorato notevolmente coi piedi, diventando adesso fra i portieri più forti in circolazione. Gli va rinnovato il contratto immediatamente!

Per chiudere. Politano ha preso gusto a crossare di destro. Ora, sì, che è imprevedibile ed estremamente pericoloso.

Testa al vecchio Grifone!