Lukaku: "Il lavoro non è ancora finito"

Interviste 3 Maggio 2025 Fonte: TMW



Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato Romelu Lukaku. Queste le sue parole.



Manca sempre meno allo Scudetto? "Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito. Mancano tre partite e dobbiamo vivere nel presente, abbiamo un vantaggio di tre punti però alla fine non è finita finché non è finita".



Quanto aiutate nella fase difensiva? "Quando arrivano i risultati fai uno sforzo in più. Sappiamo che possiamo sempre creare qualcosa e siamo sempre disponibili a dare quel qualcosa in più in fase difensiva".



Quanto ti trovi bene con Raspadori? "Se siamo tutti in posizione possiamo sempre creare qualcosa. Poteva segnare prima, dopo un nostro scambio. Facciamo tutti le corse in avanti, questo crea difficoltà agli avversari. Dobbiamo continuare così".



Visto il cammino dell'Inter, quello che state facendo voi ha ancora più valore? "Noi viviamo nel nostro mondo, non guardiamo gli altri. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Gli auguro di arrivare il più lontano possibile per il bene del calcio italiano".



