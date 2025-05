Manna: "Un sogno frutto del nostro lavoro"

Interviste 3 Maggio 2025 Fonte: Area Napoli



"Scudetto? Dipende da noi, dobbiamo essere concentrati e avere la stessa determinazione avuta nelle ultime partite"





Interviste3 Maggio 2025Area Napoli"Scudetto? Dipende da noi, dobbiamo essere concentrati e avere la stessa determinazione avuta nelle ultime partite" Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Lecce. "Graziano Fiorita? Quando succedono queste cose non è bello parlarne, sono situazioni spiacevoli, è stato qualcosa di forte che ha scosso tutto l'ambiente, ne parlavo prima con Trinchera, ci uniamo al dolore della famiglia nel ricordare Graziano, ci tocca giocare questa partita, guardiamo avanti".



Il DS del Napoli ha proseguito la sua intervista: "L'impatto di Scott McTominay sul Napoli? Pensavo potesse aver raggiunto una maturità in termini realizzativi, la competenza e il valore aggiunto gliel'ha dato il lavoro che ha fatto col mister Conte, gli mancava la centralità che gli abbiamo dato e il lavoro che ha fatto il mister rendendolo quello che ci godiamo", ha sottolineato il dirigente azzurro.



"McFratm? Ora fa sorridere l'enfasi intorno a Scott, ragazzo umilissimo che vive la città con libertà, siamo contenti, ma non è solo lui, è il lavoro fatto dal mister, il percorso fatto dai calciatori è incredibile, sono tanti i calciatori assoluti protagonisti, questo sogno che stiamo cullando è frutto del lavoro di questi ragazzi e della loro crescita ogni di questa partita vale tanto, non dobbiamo lasciare, dipende da noi, dobbiamo essere concentrati e avere la stessa determinazione avuta nelle ultime partite", ha concluso.



Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Lecce. "Graziano Fiorita? Quando succedono queste cose non è bello parlarne, sono situazioni spiacevoli, è stato qualcosa di forte che ha scosso tutto l'ambiente, ne parlavo prima con Trinchera, ci uniamo al dolore della famiglia nel ricordare Graziano, ci tocca giocare questa partita, guardiamo avanti".Il DS del Napoli ha proseguito la sua intervista: "L'impatto di Scott McTominay sul Napoli? Pensavo potesse aver raggiunto una maturità in termini realizzativi, la competenza e il valore aggiunto gliel'ha dato il lavoro che ha fatto col mister Conte, gli mancava la centralità che gli abbiamo dato e il lavoro che ha fatto il mister rendendolo quello che ci godiamo", ha sottolineato il dirigente azzurro."McFratm? Ora fa sorridere l'enfasi intorno a Scott, ragazzo umilissimo che vive la città con libertà, siamo contenti, ma non è solo lui, è il lavoro fatto dal mister, il percorso fatto dai calciatori è incredibile, sono tanti i calciatori assoluti protagonisti, questo sogno che stiamo cullando è frutto del lavoro di questi ragazzi e della loro crescita ogni di questa partita vale tanto, non dobbiamo lasciare, dipende da noi, dobbiamo essere concentrati e avere la stessa determinazione avuta nelle ultime partite", ha concluso.