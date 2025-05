HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita

Bologna e Milan già qualificati tramite i risultati ottenuti nella Coppa Italia. Inter e Napoli quasi





Era uno dei grandi dubbi del calcio italiano, dipanato però nella giornata di venerdì 2 maggio dall'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. La Supercoppa Italiana 2025 si giocherà ancora in Arabia Saudita, più precisamente a Riyad. Come le precedenti due edizioni, vinte rispettivamente da Inter (2023) e Milan (2024), nonché con lo stesso identico format: Final Four a quattro squadre, con semifinali e finale. Due club sono già certi di partecipare: Bologna e Milan, in quanto finaliste della Coppa Italia 2024/25 (una delle due accederà alla Supercoppa poiché vincitrice dellla coppa nazionale).

Le altre due partecipanti sono invece ancora da definire ma, molto verosimilmente, già le conosciamo. Il regolamento prevede infatti che alla prossima Supercoppa Italiana partecipino anche la vincitrice dello Scudetto 2024/25 e la seconda classificata dello stesso campionato. Considerando il testa a testa tra Napoli (1°) e Inter (2ª a -3 dagli azzurri), ma anche la siderale distanza delle avversarie in classifica, è quasi del tutto certo che a Riyad voleranno Bologna, Inter, Milan e Napoli. L'evento sarà trasmesso in chiaro in TV dai canali Mediaset e verrà confermato anche il montepremi complessivo.

6,8 milioni di euro entreranno direttamente nelle casse della Lega Serie A, mentre 16,2 milioni verranno corrisposti ai 4 club, suddivisi in base ai risultati sportivi ottenuti dagli stessi. In particolare: 8 milioni di euro saranno riservati alla squadra vincitrice; 5 milioni alla finalista; e 1,6 milioni a ognuna delle due semifinaliste perdenti. Nell'albo d'oro del torneo la Juventus guarda tutti dall'alto verso il basso con 9 titoli, mentre Inter e Milan sono appaiati a quota 8.



