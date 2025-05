Lecce-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 2 Maggio 2025 Fonte: TuttoNapoli



Conte perde di nuovo Buongiorno per infortunio e riflette su come sostituirlo





Cronaca2 Maggio 2025TuttoNapoliConte perde di nuovo Buongiorno per infortunio e riflette su come sostituirlo Il Napoli nell'ultimo turno ha staccato l'Inter in testa alla classifica, portandosi avanti di tre punti. Ora il destino è interamente nelle mani degli uomini di Antonio Conte: basterebbero tre vittorie e un pareggio per raggiungere aritmeticamente il sogno tricolore. Gli azzurri però hanno ancora degli ostacoli da superare, a partire dal Lecce di Marco Giampaolo che, sabato alle ore 18:00 al Via del Mare, darà filo da torcere dovendo conquistare la permanenza in Serie A.



Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde di nuovo Buongiorno per infortunio e riflette su come sostituirlo. Possibile passaggio al 4-4-2 con Meret in porta, Di Lorenzo e Spinazzola i terzini mentre al centro insieme a Rrahmani si candida Olivera. A centrocampo sono da monitorare le condizioni di Anguissa, è pre allertato Gilmour, accanto a lui Loboktka con McTominay e Politano esterni. Davanti spazio alla coppia Lukaku-Raspadori.



Le ultime sul Lecce

Marco Giampaolo ritrova Krstovic che rientra la squalifica ed è orientato al classico 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, in difesa Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo. In cabina di regia Coulibaly è sicuro del posto, si giocano l'altra maglia Ramadani e Pierret. Batteria di trequartisti formata da Pierotti largo a destra, Helgason al centro (in pole su Kaba) e a sinistra è ballottaggio Karlsson-Tete Morente, con lo svedese leggermente in vantaggio. Torna Krstovic come centravanti.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Raspadori-Marin 55-45%, Anguissa-Gilmour 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Juan Jesus, David Neres



LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo

Ballottaggi: Guilbert-Veiga 55-45%, Ramadani-Pierret 60-40%, Helgason-Kaba 60-40%, Karlsson-Morente 55-45%

Diffidati: Pierotti, Rafia, Ramadani

Indisponibili: Gonzalez, Marchwinski, Jean