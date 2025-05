Lecce-Napoli: i precedenti

2 Maggio 2025



Cronaca2 Maggio 2025Diretta NapoliLa sfida si giocherà per la 14esima volta in Salento Lecce-Napoli: sarà la 14esima volta in Salento in serie A e gli azzurri di certo non hanno una grande tradizione allo Stadio Via Del Mare, dove hanno vinto solo 5 volte nella loro storia, anche se nelle ultime quattro edizioni hanno portato a casa altrettante vittorie, anche pesanti nel punteggio.



In generale sarà il match numero 28 in Serie A tra Lecce e Napoli, la 14esima volta in Salento. Questo il bilancio degli 13 precedenti in trasferta:



3 vittorie Lecce;

5 pareggi;

5 vittorie Napoli.

L'ultima volta che le due squadre di sono incontrate in Serie A, la squadra azzurra ha vinto 4-0.



Ultima vittoria del Lecce



08 maggio 2011 – Lecce-Napoli 2-1



Ultimo pareggio



10 maggio 2009 – Lecce-Napoli 1-1



Ultima vittoria del Napoli



30 settembre 2023 – Lecce-Napoli 0-4.