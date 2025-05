Lecce-Napoli: la Questura annulla centinaia di biglietti

Cronaca2 Maggio 2025Corriere dello SportAcquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti Non trovando posto nel settore ospiti, centinaia di tifosi del Napoli, per la partita di sabato a Lecce, avevano acquistato biglietti di settori diversi dal settore ospiti. Secondo le ultime stime, in 5mila sarebbero (stati?) pronti ad andare al Via del mare per la partita delle 18 che vale, letteralmente, un pezzo importantissimo di scudetto, ma la Questura di Lecce ha bloccato tutto. Questo il comunicato: "In riferimento all'incontro di calcio Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l'annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Si esortano, pertanto, gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo".