Lecce-Napoli: arbitra Massa

Cronaca 2 Maggio 2025 Fonte: Il Mattino



Cronaca2 Maggio 2025Il MattinoSaranno Meli e Alassio ad assisterlo come guardalinee, supportati da Rutella in qualità di quarto uomo. Mariani al Var e Marini all'Avar Anticipo dal sapore di scudetto. Il Napoli si prepara alla trasferta di sabato di Lecce consapevole di essere assoluto padrone del proprio destino. Nel mirino degli azzurri 3 punti obbligatori per tenere a distanza l'Inter e avvicinare il sogno tricolore.



Un match dunque assolutamente da non sbagliare quello della 35esima giornata di Serie A e in agenda domani 3 maggio alle ore 18 al Via del Mare. Sfida che, come annunciato poco fa sul sito ufficiale dell'AIA, sarà arbitrata dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Ci penseranno poi Meli e Alassio ad assisterlo come guardalinee, supportati da Rutella in qualità di quarto uomo. Scelti infine Mariani al Var e Marini all'Avar.



Fase della stagione fondamentale per la squadra di Antonio Conte, pronta ad appigliarsi ad ogni fattore per continuare la propria cavalcata per il titolo, inclusa la scaramanzia. A tal proposito si registra un bilancio abbastanza positivo con il fischietto ligure. Nei 24 precedenti gli azzurri hanno infatti totalizzato 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.



Storico già di per sé favorevole, a cui si aggiunge un ulteriore dato: il Napoli non ha mai perso in questa stagione sotto la direzione di Massa: 1 successo casalingo contro la Roma e 2 pareggi in trasferta con Lazio e Bologna.



