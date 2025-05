Conte: "Restiamo umili e concentrati"

2 Maggio 2025 Fonte: Napoli Today



"Quella di Lecce non è la partita più importante dell'anno perché poi ne mancheranno altre 3"





Interviste2 Maggio 2025Napoli Today"Quella di Lecce non è la partita più importante dell'anno perché poi ne mancheranno altre 3" Alla vigilia della sfida contro il Lecce il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno, ribadendo la necessità di mantenere equilibrio, lucidità e spirito di gruppo a 360 minuti dalla fine di un campionato che gli azzurri guidano a +3 sull'Inter.



“Non è la partita più importante dell'anno - ha chiarito - ma è sicuramente importante per entrambe le squadre in ottica dei rispettivi obiettivi”. L'allenatore ha fatto il punto sulla situazione infortuni del Napoli, sottolineando come anche nei momenti di emergenza la squadra abbia trovato soluzioni efficaci: “Non esistono formule infallibili. Con il Monza siamo partiti in un modo e abbiamo finito in un altro. Conta il lavoro, lo studio, l'applicazione. È così che oggi abbiamo i numeri della miglior difesa d'Europa”. Il ritorno a Lecce ha anche un valore personale per Conte, che lì ha iniziato la sua carriera da calciatore: “È una gara diversa dalle altre. Sono nato lì, ho casa e genitori lì, in quello stadio sono cresciuto. Lecce è parte della mia vita, un legame profondo che nulla potrà cambiare”.



Conte ha voluto ribadire quanto sia già importante aver raggiunto la qualificazione in Champions League con largo anticipo. Certo l'asticella in questo momento si trova ancora più in alto. “L'obiettivo era dare fastidio e lo stiamo facendo - ha detto - Ora dobbiamo capire che tipo di fastidio vogliamo essere. Due settimane fa eravamo tre punti sotto: teniamolo a mente per rimanere umili e compatti. Mancano quattro partite, e nel calcio ho vinto e perso scudetti anche all'ultima giornata. L'ambiente Napoli deve viverla come un'opportunità, non con ansia o paura”. Opportunità con un valore simbolico: “Oggi ci giochiamo lo Scudetto ed è un orgoglio. In soli due anni siamo tornati a competere per il massimo traguardo. Sarebbe stupido e provinciale affossarci da soli”.



Sulle indiscrezioni tattiche - come l'ipotesi di un utilizzo di Olivera come centrale - Conte ha glissato con ironia: “Sapete tutto, inutile che vi spieghi. Apprezzate la risposta sincera”.



Nel valutare il cammino dell'Inter, ancora in corsa in Champions League dopo il 3-3 a Barcellona, Conte non ha risparmiato i complimenti ai nerazzurri, vedendo nel loro percorso anche un riconoscimento al valore del Napoli: “L'Inter sta rappresentando l'Italia nel migliore dei modi. Questo ci deve rendere orgogliosi e farci capire che anche noi stiamo facendo qualcosa di straordinario nel tenergli testa”.



Un passaggio della conferenza è stato poi dedicato anche a Scott McTominay, protagonista di una stagione sorprendente per prolificità e rendimento: “È cresciuto tantissimo. Quando è arrivato non aveva un ruolo centrale allo United, qui invece glielo abbiamo dato. Oggi è un giocatore più completo, ma il miglioramento è collettivo: è così che siamo arrivati a 74 punti”. E a chi gli ha sottolineato che in 34 giornate di campionato fin qui disputate il Napoli è stato al primo posto per 17 turni, più di chiunque altro, Conte ha risposto così: “È un dato effimero. Conta come arrivi, non come parti. Noi ci siamo, e vogliamo restare lì fino alla fine”.



