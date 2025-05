Anguissa presto in campo

Cronaca 29 Aprile 2025 Fonte: Corriere dello Sport



La speranza che ritorni a breve disponibile è decisamente consistente, forse già nella trasferta di Lecce





Cronaca29 Aprile 2025Corriere dello SportLa speranza che ritorni a breve disponibile è decisamente consistente, forse già nella trasferta di Lecce Il rush finale del Napoli può valere lo scudetto, ecco perché l'infortunio di Buongiorno è una mazzata per Conte. Il centrale, finito ko contro il Torino, ha riportato una "lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra". Tradotto: stagione finita. Guai che si sommano a quelli accusati da Anguissa (sempre nell'ultima di campionato contro i granata), anche se per il centrocampista la speranza di riaverlo presto è decisamente più consistente, forse già nella trasferta di Lecce, prossimo impegno in calendario.



Speranza Napoli per Anguissa

Anguissa aveva chiesto il cambio dopo una botta al fianco ricevuta da Ilic. Aveva provato a proseguire, stringendo i denti, poi il dolore l'ha obbligato ad alzare bandiera bianca. Fino alla partita di sabato contro il Lecce c'è margine, il problema può rientrare in tempo restituendo a Conte la sostanza, i centimetri e gli inserimenti di Anguissa, che sin qui vanta sei gol e cinque assist in trentuno gare disputate in campionato. Dunque, le chance del Napoli e di Conte di riavere Anguissa in campo sono buone. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Nel caso in cui non dovesse farcela, potrebbe finire in panchina lasciando spazio a Gilmour.



Il rush finale del Napoli può valere lo scudetto, ecco perché l'infortunio di Buongiorno è una mazzata per Conte. Il centrale, finito ko contro il Torino, ha riportato una "lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra". Tradotto: stagione finita. Guai che si sommano a quelli accusati da Anguissa (sempre nell'ultima di campionato contro i granata), anche se per il centrocampista la speranza di riaverlo presto è decisamente più consistente, forse già nella trasferta di Lecce, prossimo impegno in calendario.Speranza Napoli per AnguissaAnguissa aveva chiesto il cambio dopo una botta al fianco ricevuta da Ilic. Aveva provato a proseguire, stringendo i denti, poi il dolore l'ha obbligato ad alzare bandiera bianca. Fino alla partita di sabato contro il Lecce c'è margine, il problema può rientrare in tempo restituendo a Conte la sostanza, i centimetri e gli inserimenti di Anguissa, che sin qui vanta sei gol e cinque assist in trentuno gare disputate in campionato. Dunque, le chance del Napoli e di Conte di riavere Anguissa in campo sono buone. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Nel caso in cui non dovesse farcela, potrebbe finire in panchina lasciando spazio a Gilmour.