Stagione finita per Buongiorno

29 Aprile 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Il difensore salterà le quattro giornate decisive per il titolo con Lecce, Genoa, Parma e Cagliari





Cronaca29 Aprile 2025Corriere dello SportIl difensore salterà le quattro giornate decisive per il titolo con Lecce, Genoa, Parma e Cagliari Napoli di Conte perde anche Alessandro Buongiorno per l'assalto finale allo scudetto: «Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo».



Buongiorno: i tempi di recupero

Stagione finita: salterà le quattro giornate decisive per il titolo con Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Il difensore era rientrato domenica al Maradona contro il Torino, nonostante non fosse al meglio, dopo aver mancato le sfide con Bologna, Empoli e Monza per una tendinopatia allo stesso muscolo della coscia destra: nel secondo tempo, dopo un allungo, ha chiesto il cambio. Inizialmente sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma poi ha giocato d'urgenza dopo l'attacco influenzale improvviso che ha escluso Raspadori dalla formazione, obbligando Conte a cambiare piani e modulo.



