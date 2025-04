Voci dal Forum: Traguardo quasi che si tocca



Cronaca 28 Aprile 2025 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



È finita, quindi, al Napoli lo scudo? Sono aumentate solo le percentuali, ma resta tutto ancora da giocare





Cronaca28 Aprile 2025Forum SoloNapoli - DarioÈ finita, quindi, al Napoli lo scudo? Sono aumentate solo le percentuali, ma resta tutto ancora da giocare

Eccomi qua, dopo qualche ora, ma sono stato travolto e trasportato chissà dove, a fine gara, da una gigantesca onda azzurra, sospinta da un inesauribile vento dell'euforia, della sana allegria e della napoletanità vera, verace, quella che si riesce ancora a vivere fra noi napoletani che viviamo lontano dal regno di Partenope, che rimane, sicuramente per noi, il più bel regno del creato. La giornata era iniziata, come meglio non poteva, ovvero con la chiara e indiscutibile sconfitta dell'Inter, al Meazza, a opera della Roma, che in più d'una occasione aveva mancato il raddoppio. Bene, l'Inter rimaneva a 71 punti e anche noi, ma con una partita in meno. In serata ci toccava giocare con il Torino, rinforzatosi con buoni elementi a gennaio. L'occasione era ghiotta perché, battendo il Torino, si staccava l'Inter di tre punti e si metteva una chiara e pesante ipoteca sul quarto scudetto a quattro giornate dal termine del torneo. Inutile che vi dica dell'euforia che ha preso la tifoseria azzurra: canti, balli, promesse di fare in caso di, perfino cortei e funerali improvvisati per l'Inter. Gli scaramantici, come gli scettici non mancano mai, e toccavano tutto ciò che c'era da toccare e grattavano tutto ciò che c'era da grattare. Finalmente l'ora è arrivata! Le due squadre, prima hanno omaggiato Francesco, il grandissimo papa argentino, poi si sono schierate in campo. Conte ha recuperato Buongiorno e, voilà, la difesa titolare. In attacco Spinazzola al posto di Neres. Si parte. Il Napoli fin dalle prime battute mette in chiaro che vuole vincere. Una doppietta di Mc Terribly nel primo tempo, 7° e 41°, mette al sicuro il risultato, che fino alla fine non cambierà.

Al Maradona di Napolj: Napoli-Torino 2-0.

Il migliore? Facile: Mc Terribly. Gli altri, però, non sono stati da meno. È finita, quindi, al Napoli lo scudo? Sono aumentate solo le percentuali, ma resta tutto ancora da giocare e il Feroce Salentino, che lo sa molto bene, resta e fa restare sul pezzo.

Forza Napoli oggi e sempre!