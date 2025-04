HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Politano: "Sono felice per la mia gara e per l'assist"

Interviste27 Aprile 2025TMW"Mancano quattro gare e dobbiamo affrontarle una alla volta. L'Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere già dalla prossima" Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino: "Sapevamo bene quanto fosse importante questa partita: i tre punti erano fondamentali per riportarci in testa alla classifica. Mancano quattro gare e dobbiamo affrontarle una alla volta. L'Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere già dalla prossima".



Soddisfatto anche della sua prestazione e dell'assist decisivo?

"Sono felice per la mia gara e per l'assist. Avevamo preparato quell'azione e, giocando da anni insieme a Giovanni e Frank, ci capiamo al volo. Nel primo tempo abbiamo spinto tanto, trovando due gol che hanno indirizzato la partita".



Su McTominay, autore della doppietta?

"Scott è un giocatore straordinario, ha tempi di inserimento perfetti e i suoi gol lo dimostrano. Anche Anguissa ha trovato la via della rete più volte. Inoltre, avere uno come Lukaku davanti è un vantaggio: magari negli anni scorsi giocavamo diversamente, ora puntiamo di più sui cross".



Sullo stato d'animo nello spogliatoio?

"La squadra, tolto un mese complicato per gli infortuni, ha sempre dimostrato forza e continuità, restando aggrappata all'Inter. È normale attraversare momenti difficili, ma siamo stati bravi a reagire. E occhio anche all'Atalanta".



Sulla pressione di giocare prima o dopo l'Inter e sulla loro recente sconfitta?

"Sapere il loro risultato può influire, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Ora abbiamo tre punti di vantaggio e vogliamo mantenerli, magari anche allungare. La sconfitta dell'Inter? L'abbiamo vista in camera e ovviamente a fine partita c'è stata un po' di gioia".



