Spinazzola: "Scudetto? Giusto crederci e lottare"

Interviste 27 Aprile 2025 Fonte: TMW



Interviste27 Aprile 2025TMW"Stiamo lavorando dal primo giorno con una dedizione incredibile. Sappiamo quanto abbiamo sudato per arrivare qui" Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 sul Torino: "Mc Tominay è un ragazzo speciale, d'oro, sempre col sorriso e un lavoratore incredibile. Siamo fortunati ad averlo. Stiamo lavorando dal primo giorno con una dedizione incredibile, giusto crederci e lottare per questo obiettivo perché è stata veramente lunga e sappiamo quanto abbiamo sudato per arrivare qui".



