Anguissa e Buongiorno escono per infortunio

Cronaca 27 Aprile 2025 Fonte: Gazzetta dello Sport



Per il centrocampista problema alla parte esterna dell'addome, mentre per il difensore, rientrato proprio oggi dopo un lungo stop, infortunio all'adduttore





Cronaca27 Aprile 2025Gazzetta dello SportPer il centrocampista problema alla parte esterna dell'addome, mentre per il difensore, rientrato proprio oggi dopo un lungo stop, infortunio all'adduttore Brutte notizie in casa Napoli: Zambo Anguissa e Alessandro Buongiorno sono stati costretti a lasciare il campo nel match contro il Torino per infortunio. Per il centrocampista problema alla parte esterna dell'addome, mentre per il difensore, rientrato proprio oggi dopo un lungo stop, infortunio all'adduttore. I due sono stati rispettivamente sostituiti da Billing e Rafa Marin. Nei prossimi giorni previsti accertamenti che chiariranno l'entità dei due infortuni.