Interviste27 Aprile 2025Area Napoli"Dobbiamo goderci il momento, restare tranquilli anche in caso di risultato non positivo" Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino. "Premio come miglior d.s. dell'anno? E' sempre bello ricevere un premio che va condiviso col Napoli, devo ringraziare il presidente De Laurentiis e Chiavelli, il lavoro con il mister, lo staff, Oriali, i calciatori, è un premio che prendo io ma è del Napoli, sono contento".



Poi ha aggiunto: "L'obiettivo principale della stagione è la Champions League e ce l'abbiamo in gran parte in tasca e poi vogliamo continuare fino in fondo a sognare. Conte? Il suo curriculum parla da solo, ha una integrità indiscutibile, avverte un senso di responsabilità nei confronti di tifosi, club e calciatori, siamo vicini a lui per fare più possibile, ora dipende da noi, a fine serata saremo comunque primi dobbiamo non farci prendere dall'ansia, goderci il momento, stare tranquilli anche in caso di risultato non positivo, non cambia nulla di quanto fatto e di quello che faremo".



"McTominay e profili da Premier League quanto sono attenzionati da noi? La Premier League è il campionato più importante al mondo, con un livello prestazionale, un livello tecnico tattico, di intensità importante è un campionato che mi piace, lo seguiamo, quando ci sono opportunità come quelle vanno colte. Gol di Riccardo Orsolini? E' stato un bel gol", ha concluso il direttore sportivo del Napoli.



