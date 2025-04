Napoli-Torino: le probabili formazioni

Conte non recupera Buongiorno e valuta l'accentramento di Olivera accanto a Rrahmani





La trentaquattresima giornata di Serie A propone agli azzurri lo scoglio granata, da superare senza concedersi passaggi a vuoto per continuare ad alimentare il sogno tricolore nell'ottica del testa a testa al vertice con l'Inter.

Dall'altro lato la squadra di Conte troverà quella di Vanoli, ampiamente salva e nel contempo tagliata fuori dalla corsa all'Europa ma come sempre osso duro e forte di singoli da tener d'occhio.



QUI NAPOLI

Conte non recupera Buongiorno e valuta l'accentramento di Olivera accanto a Rrahmani, con Spinazzola terzino sinistro e Rafa Marin nuovamente in panchina. Passaggio al 4-4-2 dall'inizio, nel quale Raspadori sarà il partner di Lukaku e McTominay agirà largo sulla corsia mancina. Anguissa si riprende una maglia in mediana al posto di Gilmour.



QUI TORINO

Vanoli spera di recuperare in extremis Lazaro e Vlasic e si affida all'ex Elmas, piazzato sulla trequarti a sostegno di Adams con Karamoh e Casadei. Linetty e Ricci a centrocampo, Walukiewicz terzino destro.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.



TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli.