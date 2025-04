Annullata la conferenza stampa di Conte

Cronaca25 Aprile 2025CalciomercatoIl tecnico azzurro non parlerà alla viglia della sfida casalinga con il Torino Antonio Conte non parlerà alla vigilia della sfida tra il Napoli e il Torino, gara valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 27 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.



In segno di rispetto e cordoglio per i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato mattina, il club partenopeo ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa prepartita.