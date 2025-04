Napoli-Torino: arbitra Mariani

Cronaca 24 Aprile 2025 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Imperiale e Preti, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Doveri.





Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Napoli-Torino; i suoi assistenti saranno Imperiale e Preti, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Doveri.



Direzione di gara numero 170 per Maurizio Mariani in Serie A, la numero 18 in questo campionato.



Maurizio Mariani ha diretto due volte una sfida tra Napoli e Torino in Serie A: il 7 gennaio 2024 (successo interno dei granata per 3-0) e il 29 febbraio 2020 (vittoria casalinga dei partenopei per 2-1).



Sono 23 i precedenti del Napoli con Maurizio Mariani a dirigere la sfida in Serie A (14V, 3N, 6P), di cui due in questo campionato, entrambi terminati con un pareggio: 1-1 contro l'Inter il 10 novembre 2024 e 0-0 contro il Venezia il 16 marzo scorso.



Sono 26, invece, i precedenti del Torino in Serie A sotto la direzione di Maurizio Mariani (13V, 2N, 11P), di cui il più recente proprio contro il Napoli: successo interno per 3-0 il 7 gennaio 2024.



