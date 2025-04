HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Conte perde Neres per lo sprint finale

Cronaca 22 Aprile 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Gli esami strumentali a cui si sottoposto il brasiliano hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra





Cronaca22 Aprile 2025Corriere dello SportGli esami strumentali a cui si sottoposto il brasiliano hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra Una brutta notizia per Antonio Conte in vista delle ultime cinque giornate di campionato. Gli esami strumentali ai quali si sottoposto David Neres, infatti, hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. L'esterno brasiliano sar valutato di settimana in settimana, ma il rischio quello di aver chiuso in anticipo la stagione, non potendo quindi aiutare il Napoli impegnato nel testa a testa con l'Inter in queste ultime cinque giornate di campionato.



Il comunicato del Napoli: "David Neres si sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha gi iniziato l'iter riabilitativo". In questa stagione di Serie A, Neres sceso in campo 25 volte, segnando 2 gol e servendo 6 assist. Il brasiliano era reduce da un infortunio muscolare accusato nel finale della sfida di campionato contro l'Udinese dello scorso febbraio, pareggiata al Maradona. Ha saltato cinque partite tra cui lo scontro scudetto in casa contro l'Inter e i big match contro la Lazio all'Olimpico e contro la Fiorentina in casa. Torna in campo alla prima sfida dopo la pausa per le partite delle nazionali. Conte lo schiera subito titolare nella vittoria contro il Milan e conquista un posto dal primo minuto nelle successive due partite contro Bologna ed Empoli. Poi il nuovo infortunio accusato in allenamento prima della sfida in trasferta contro il Monza che rischia di fargli finire in anticipo la stagione.



