Voci dal Forum: Pressione variabile

Il campionato lo porterà a casa chi avrà principalmente una migliore condizione atletica, nervi saldi nei momenti topici e, perché no, un pizzico di fortuna





L'importante era vincere e si è vinto, ma, non me ne voglia il gran condottiero, non è stato bello, anzi si è assistito a uno spettacolo decisamente scadente. Di questi tempi, però, e considerato quello che c'è in palio, non si va tanto per il sottile, e ci si accontenta di mettere fieno in cascina. Fra poco più d'un mese si tireranno le somme. Si vedrà. Io dico solo quello che segue per il risultato finale:- Il campionato lo porterà a casa chi avrà principalmente una migliore condizione atletica, nervi saldi nei momenti topici e, perché no, un pizzico di fortuna. Sono proprio queste tre componenti che ci hanno consentito di vincere a Monza e di acciuffare in testa alla classifica, almeno per una notte, la blasonata Inter, che domani sarà impegnata al Dall'Ara contro il non facile Bologna di Italiano. È normale che la squadra meneghina domani avvertirà una pressione, come dire, variabile e mi spiego: leggera se dovesse sbloccare in suo favore il risultato; pesante fino a diventare insopportabile al trascorre del tempo; fatale se dovesse andare sotto specialmente nel finale. È chiaro che io mi auguro che le sia fatale. Ripeto, si vedrà.

La partita. Il Napoli non ha certamente giocato una bella partita contro il Monza, ma, per quanto detto sopra, non è questo il punto, l'importante.Vincere era importante e il Napoli ha vinto ancora una volta con un goal di Mc Terribly, che diventa, ogni giorno che passa, sempre più terribilmente terribile per gli avversari.

Al Brianteo di Monza: Monza-Napoli 0-1.

Questa partita ha dimostrato inconfutabilmente che questo Napoli in attacco non può fare assolutamente a meno del fiuto del gol e della rapidità di Raspadori. La partita si è sbloccata grazie alle sue giocate. È peccato mortale lasciarlo in panchina. Il condottiero salentino trovi la giusta soluzione, che non può prescindere da Raspa. Per quanto mi riguarda, non disdegnerei un classico 4-4-2, oppure un 4-2-3-1. Continuano le prove scialbe di Politano. Oggi anche Olivera e Di Lorenzo non al meglio. Rafa Marin forse ha solo bisogno di fiducia, ma in questo momento non abbiamo tempo. Urge Buongiorno! Lukaku ha bisogno d'aiuto. Migliore in campo? McT, e mica è una novità. Sia lode e onori agli incompetenti del Manchester United per cotanto giocatore.