Spinazzola: "Orgogliosi di quello che abbiamo fatto"

Il Napoli passa a Monza grazie al gol di Scott McTominay è conquista una vittoria fondamentale che permette alla squadra di agganciare al primo posto in classifica l'Inter. Nella conferenza stampa post gara l'analisi del match di Leonardo Spinazzola: "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e soprattutto di dove siamo. Nel primo tempo c'è stata un po' di frenesia e nervosismo perché non riuscivamo a segnare ma l'importante era vincere. E la vittoria è arrivata.



Pressione? Non la sentiamo. O meglio: ora è normale che vediamo l'obiettivo vicino. Ma nel primo tempo ci è mancato davvero poco per segnare, peccato. Poi più che altro c'è stata frenesia e non altro. Scott McTominay è importante, così come Anguissa perché davanti ci danno peso. Oltre a Lukaku chiaramente. Hanno l'istinto del gol e sono delle "bestie", in area avversaria si fanno sentire. Io arma in più? Fare il quinto o il terzo d'attacco secondo il mio punto di vista è più o meno una roba simile. Mi spiace per Neres, io lo amo e mi dispiace davvero tanto".