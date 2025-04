Manna: "Vogliamo dar fastidio all'Inter fino alla fine"

Interviste 19 Aprile 2025 Fonte: Area Napoli



"Abbiamo sei finali da giocare, c'è l'obiettivo Champions e poi continuiamo a coltivare un sogno"





Interviste19 Aprile 2025Area Napoli"Abbiamo sei finali da giocare, c'è l'obiettivo Champions e poi continuiamo a coltivare un sogno" Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni DAZN prima della partita contro la compagine brianzola.



Le parole di Manna: "Ci concentriamo sull'obiettivo di oggi, vincere questa partita è importante, poi avremo tempo di pensare al futuro. Abbiamo sei finali da giocare, siamo concentrati sull'oggi, c'è l'obiettivo Champions e poi continuiamo a coltivare un sogno di dar fastidio all'Inter fino alla fine, è una squadra forte in semifinale di Champions, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto e dobbiamo pensare solo a noi".



Poi ha aggiunto: "Progettare il calciomercato? Abbiamo visto tanti calciatori, abbiamo parlato, ma dobbiamo vedere come finiamo, la Champions è fondamentale, poi abbiamo tempo per completare e migliorare questa rosa perché lo vogliamo fare".



"McTominay? E' un calciatore forte e importante, aveva solo bisogno di sentirsi protagonista e al centro del progetto, noi lo abbiamo fatto e il mister lo ha valorizzato, ce lo godiamo, siamo contenti, lui lo è, siamo attenti a cogliere opportunità come è stata quella di Scott la scorsa stagione", ha riferito Manna.



Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni DAZN prima della partita contro la compagine brianzola.Le parole di Manna: "Ci concentriamo sull'obiettivo di oggi, vincere questa partita è importante, poi avremo tempo di pensare al futuro. Abbiamo sei finali da giocare, siamo concentrati sull'oggi, c'è l'obiettivo Champions e poi continuiamo a coltivare un sogno di dar fastidio all'Inter fino alla fine, è una squadra forte in semifinale di Champions, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto e dobbiamo pensare solo a noi".Poi ha aggiunto: "Progettare il calciomercato? Abbiamo visto tanti calciatori, abbiamo parlato, ma dobbiamo vedere come finiamo, la Champions è fondamentale, poi abbiamo tempo per completare e migliorare questa rosa perché lo vogliamo fare"."McTominay? E' un calciatore forte e importante, aveva solo bisogno di sentirsi protagonista e al centro del progetto, noi lo abbiamo fatto e il mister lo ha valorizzato, ce lo godiamo, siamo contenti, lui lo è, siamo attenti a cogliere opportunità come è stata quella di Scott la scorsa stagione", ha riferito Manna.