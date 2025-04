Monza-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 18 Aprile 2025 Fonte: TuttoNapoli



Conte ritrova due reduci dalla squalifica ma deve fare i conti con una situazione d'emergenza nel reparto arretrato





Cronaca18 Aprile 2025TuttoNapoliConte ritrova due reduci dalla squalifica ma deve fare i conti con una situazione d'emergenza nel reparto arretrato

Il Napoli di nuovo in campo senza margine d'errore. La squadra di Antonio Conte vincendo tornerebbe in vetta alla classifica 55 giorni dopo l'ultima volta, almeno fino a Bologna-Inter di 24 ore più tardi. Sul cammino degli azzurri c'è il Monza di Alessandro Nesta, la formazione più in crisi del campionato che è virtualmente già retrocessa in Serie B. Non può sbagliare dunque il Napoli: l'imperativo è vincere, per mettere pressione agli uomini di Inzaghi e chissà che non arrivi la sorpresa nella domenica di Pasqua.



Le ultime sul Napoli

Mister Conte ritrova due reduci dalla squalifica ma deve fare i conti con una situazione d'emergenza nel reparto arretrato. 4-3-3 con Meret tra i pali, in difesa a destra torna Di Lorenzo, al centro tocca a Rafa Marin affiancare Rrahmani visto l'infortunio di Juan Jesus e le condizioni di Buongiorno. L'alternativa è spostare Olivera nei due - ruolo che ricopre nell'Uruguay - e inserire Spinazzola a sinistra. A centrocampo si riprende il posto Anguissa che ricompone il trio con Lobotka e McTominay. Nessun dubbio sul tridente offensivo: Lukaku fa da perno centrale, ai suoi lati Politano e David Neres.



Le ultime sul Monza

Diverse assenze per Nesta che per il suo 3-5-2 ha gli uomini contati in alcune zone. Dunque in porta Turati, trio di difesa formato da Pedro Pereira, Carboni e uno tra Caldirola e Palacios. A centrocampo Birindelli e Kyriakopoulos a occupare le corsie esterne, mentre in mezzo si disporranno Ciurria, Bianco e Akpa-Akpro. In attacco a fare coppia con Dany Mota sarà Caprari, visto l'infortunio di Keita Baldé.



U-Power Stadium sabato 19 aprile ore 18:00



MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

Ballottaggi: Caldirola-Palacios 55-45%, Akpa Akpro-Urbanski 60-40%,

Diffidati: Carboni

Indisponibili: D'Ambrosio, Izzo, Martins, Zeroli, Pessina, Keita Baldé



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Rafa Marin-Spinazzola 60-40%, Anguissa-Gilmour 70-30%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus