In equilibrio il bilancio: una vittoria per parte in serie A a casa dei lombardi





Monza-Napoli, gli almanacchi segnalano 2 precedenti in A tra le due formazioni. Infatti, per i lombardi si tratta del terzo anno consecutivo nella massima serie. Nei due precedenti, una vittoria per parte, tra cui spicca quella azzurra della scorsa stagione, una delle poche soddisfazioni del campionato, per 4-2, grazie anche ad un super-gol di Politano.



Se invece andiamo a spulciare i precedenti in coppa Italia e serie B troviamo che gli azzurri, in tre gare in Brianza, hanno collezionato anche 2 vittorie per 1-0 e un pari per 0-0.