Monza-Napoli: arbitra La Penna

Cronaca 17 Aprile 2025 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Tolfo e Cecconi, Perenzoni quarto uomo. Al Var ci sarà Di Bello, Avar affidato a Ghersini





Cronaca17 Aprile 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Tolfo e Cecconi, Perenzoni quarto uomo. Al Var ci sarà Di Bello, Avar affidato a Ghersini Federico La Penna della sezione di Roma 1 dirigerà Monza-Napoli; i suoi assistenti saranno Tolfo e Cecconi, Perenzoni quarto uomo. Al Var ci sarà Di Bello, Avar affidato a Ghersini.



