Rafa Marin: "L'importante è giocare"

Interviste 16 Aprile 2025 Fonte: Corriere dello Sport



"Mi alleno duramente ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra. Come giocatore credo di essere cresciuto, mi sento pronto"





Interviste16 Aprile 2025Corriere dello Sport"Mi alleno duramente ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra. Come giocatore credo di essere cresciuto, mi sento pronto" Un esordio vista mare. Rafa Marin è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella prossima sfida in programma a Monza. Per il difensore spagnolo del Napoli sarebbe la prima volta dall'inizio del campionato. “La cosa fondamentale è portare a casa i tre punti - sottolinea il difensore spagnolo - ogni partita è diversa, ci sono diverse difficoltà e noi siamo preparati per ognuna di queste, perché lavoriamo su tutti gli aspetti. Rispetto alla Liga spagnola, in Serie A c'è maggiore attenzione per l'aspetto tattico”.



Marin: “L'importante è giocare, non dove giocare”

“Considero questa esperienza molto positiva - continua Rafa Marin ai microfoni di Radio Crc - come giocatore credo di essere cresciuto, mi sento pronto. Mi alleno duramente ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra. Il mio ruolo? Come difensore centrale posso giocare sia sul centro destra che sul centro sinistra: per me la cosa più importante non è dove giocare, ma giocare. Il mio idolo é Sergio Ramos, mi sono sempre ispirato a lui, lo ammiro. Qui sto benissimo, amo la città e i napoletani: mi piace il calore della gente”.



