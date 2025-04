Problema muscolare per Juan Jesus, tocca a Rafa Marin

Nuova tegola per Antonio Conte. Si ferma anche Juan Jesus, difensore centrale che lunedì è stato chiamato a sostituire l'infortunato Buongiorno. Problema muscolare per il giocatore del Napoli, che sarà valutato nelle prossime settimane. C'è lesione. E adesso, in vista della trasferta di Monza, l'unica alternativa è Rafa Marin, pronto a far coppia con Rrahmani.



Juan Jesus, l'esito degli esami strumentali: c'è lesione

"Nel corso del match contro l'Empoli - si legge nel report medico ufficiale del Napoli - Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l'iter riabilitativo". La stagione del brasiliano potrebbe essere già finita, con gli azzurri impegnati nella corsa scudetto con l'Inter di Simone Inzaghi e sabato in campo a Monza contro la squadra di Nesta. Finora, per Juan Jesus, 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da un gol e un assist.



Napoli, chance per Rafa Marin

Preso atto degli infortuni di Juan Jesus e Buongiorno, sono soltanto due i centrali difensivi a disposizione di Antonio Conte: Amir Rrahmani e Rafa Marin. L'ex Real Madrid, ai margini della rosa partenopea fino a questo momento, potrebbe partire dal primo minuto allo "U-Power Stadium" di Monza, vista l'emergenza che sta caratterizzando il reparto arretrato azzurro. Il classe 2002, peraltro, ha incassato l'elogio di Conte proprio al termine del Monday Night della 32esima giornata di Serie A: "Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, è rimasto zitto e ha mangiato tanta erba", ha sottolineato il manager salentino. E ora, il suo impiego è più di una semplice possibilità. In difesa, intanto, rientrerà da squalifica anche capitan Di Lorenzo, pilastro del Napoli di Conte. Al centro della retroguardia, l'alternativa a Rafa Marin sarebbe l'uruguaiano Olivera, già adattato in una difesa a quattro da Bielsa in nazionale.