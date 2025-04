Conte porta a cena la squadra e si scatena

Cronaca 15 Aprile 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Andrea Sannino e Rosario Miraggio hanno intrattenuto gli azzurri alla Tavernetta Colauri in zona borgo di Santa Croce





Cronaca15 Aprile 2025Corriere dello SportAndrea Sannino e Rosario Miraggio hanno intrattenuto gli azzurri alla Tavernetta Colauri in zona borgo di Santa Croce Giorno di riposo per il Napoli dopo la vittoria netta al Maradona contro l'Empoli per 3-0. Successo che riporta la squadra di Antonio Conte a -3 dall'Inter capolista tenendo apertissima la lotta per lo scudetto. Giorno di riposo che è stato sfruttato per rafforzare ancora di più il gruppo. Infatti in serata Conte e i giocatori si sono riuniti per una cena tutti insieme con il sottofondo di due dei cantanti neomelodici più amati.



Andrea Sannino e Rosario Miraggio hanno intrattenuto gli azzurri alla cena di squadra alla Tavernetta Colauri in zona borgo di Santa Croce, tra i Camaldoli e Chiaiano. I giocatori e Conte insieme a Lele Oriali si sono poi uniti ai due cantanti cantando a squarciagola le loro canzoni più famose da "Abbracciame" a il coro del Napoli "Napoli, Napoli" e "Sarò con te", poi "'A città 'e Pulecenella". Conte per pranzo invece aveva scelto il lungomare di Pozzuoli e il noto ristorante "White Chull Out", che ha celebrato la sua visita con un post su Instagram. Tutti gesti che dimostrano come il legame tra l'allenatore, la squadra e la città è vivissimo e come rappresenti un assoluto valore aggiunto per il finale di stagione. Tre punti da recuperare ai nerazzurri nelle ultime sei giornate di campionato: l'ambiente, dai tifosi alla squadra, ci crede.