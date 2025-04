Voci dal Forum: Mc Terribly



Cronaca 14 Aprile 2025 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Schiacciante la superiorità del Napoli, che due volte con Mc Terribly e una con Lukaku porta la vittoria a casa





Vittoria netta e indiscutibile con l'Empoli e campionato, volente o nolente, ancora vivo. Beh, bisogna ringraziare il Napoli di Conte e un uomo in particolare, Mc Terribly, se è stata scongiurata la monotonia in queste ultime sei giornate. La cosa certamente non le farà piacere, ma l'Inter se festeggerà, mi auguro di no, ma ad ogni modo non importa, lo farà probabilmente all'ultima giornata. Ora, però, considerando anche i tanti impegni, sarà costretta a vivere con una pressione esagerata. Non può sbagliare nulla. Non c'è tempo per recuperare. Un errore, anche il più banale, potrebbe essere fatale. Per questa pressione inferta all'Inter, per le emozioni che si vivranno sicuramente nelle giornate che rimangono, qualunque cosa accada, non è un alibi, o mettere le mani avanti, c'è solo da ringraziare i ragazzi di Conte. Grazie, ancora grazie e grazie ancora!

La partita. C'è poco o nulla da dire. Schiacciante la superiorità del Napoli, che due volte con Mc Terribly e una con Lukaku porta la vittoria a casa. L'unica nota stonata è l'uscia dal campo di Giovanninp Gesù, probabilmente per noie muscolari. Bisogna dire che Rafa Marin, nei pochi minuti in cui è stato impegnato, ha lasciato una buona impressione.

Al Maradona di Napoli: Napoli- Empoli 3-0.

In una partita del genere è difficile trovare il migliore, ma un uomo si è distinto in modo particolare e lo fa da inizio campionato. È scozzese, giocava nel Manchester United, che i tifosi napoletani, commossi, ringraziano per averlo ceduto alla squadra di Partenope. Il suo vero nome non è quello che segue, ma chiamatelo così: Mc Terribly.