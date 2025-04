Meret: "Dobbiamo dare tutto fino alla fine"

Interviste 14 Aprile 2025 Fonte: TMW



Interviste14 Aprile 2025TMW"Siamo lì e non dobbiamo mollare. Dobbiamo sfruttare qualche passo falso dell'Inter, se arriverà, e provare a vincerle tutte" Al termine di Napoli-Empoli 3-0, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa.



Avete dimostrati di saper prendere la pressione dal verso positivo: "E' una risposta importante, era una partita da vincere. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi nel secondo tempo è stato un crescendo e siamo finalmente arrivati al 90' con più tranquillità e abbiamo tenuto la porta imbattuta. E' una vittoria meritata che ci teniamo".



Ci credete fino alla fine? "Assolutamente, siamo lì e non dobbiamo mollare. Dobbiamo sfruttare qualche passo falso dell'Inter, se arriverà, e provare a vincerle tutte. Dobbiamo dare tutto fino alla fine per tutto l'ambiente".



Piano gara per finire in crescendo? "Ci sono anche gli avversari che erano partiti forte, poi abbiamo incominciato a fare il nostro gioco. Dobbiamo essere lucidi e provare a fare quello provato".



Quanto vi sentiti cambiati da inizio anno? "Siamo cambiati molto, ma abbiamo anche dimostrato di saper usare diversi moduli mantenendo sempre i nostri principi. Il gruppo è stato sempre positivo e ha sempre lavorato alla grande dal ritiro. C'è grande fiducia e voglia di fare bene. Il mister ha dimostrato di saper utilizzare al meglio chi va in campo, siamo contenti e vogliamo finire in crescendo il campionato".