McTominay: "Sogno scudetto, ma serve lucidità"

Interviste 14 Aprile 2025 Fonte: TMW



"Dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, senza farci distrarre da ciò che fanno gli altri"





Dopo la netta vittoria per 3-0 contro l'Empoli, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay ai microfoni di Dazn ha commentato la prestazione e l'intesa con Lukaku "Romelu è un ottimo compagno di squadra, chiede molto a tutti noi e a se stesso per creare più opportunità. Ha una carriera incredibile e sono molto felice di averlo al mio fianco. In campo e nello spogliatoio ci trascina, è davvero importante per il gruppo".



In passato hai detto che sogni da bambino di vincere un campionato, ora potrebbe realizzarsi: “Ho sempre sognato di vincere trofei e di essere campione. Non perderò mai questo sogno, nemmeno quando la mia carriera sarà finita. Però non possiamo guardare troppo avanti: dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, senza farci distrarre da ciò che fanno gli altri o dai risultati altrui. Solo così si può raggiungere un obiettivo così grande. Partita dopo partita, restando focalizzati su noi stessi”.



La vittoria contro l'Empoli conferma la crescita della squadra e la solidità di un progetto che punta in alto: “È un sogno che ho da bambino, ma bisogna restare concentrati e lavorare sodo”.



