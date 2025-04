3 gol, 3 punti, il Napoli resta in corsa

Il Napoli ha risposto alla vittoria dell'Inter superando nettamente 3-0 l'Empoli nel posticipo della 32a giornata di Serie A riportandosi a -3 dalla vetta dei nerazzurri. Al Maradona è stata serata di gala per Scott McTominay e Romelu Lukaku, protagonisti assoluti nel successo degli uomini di Conte già al 18' quando un lavoro di sponda a centrocampo del centravanti belga ha spalancato le porte allo scozzese fino al destro vincente. A inizio ripresa è stato lo stesso Lukaku a trovare il raddoppio al 56', rivestendo i panni dell'uomo assist cinque minuti più tardi ancora per McTominay per la doppietta dell'ex United.



Tre gol, tre punti per tornare a meno tre dall'Inter. Il Napoli non ha tremato e a due giorni di distanza dalla vittoria dell'Inter contro il Cagliari ha risposto per le rime alla capolista con un netto 3-0 all'Empoli che lascia invariata la distanza in classifica nella lotta scudetto. Dopo un quarto d'ora di sorprendente aggressività degli uomini di D'Aversa, la formazione di Conte alla prima azione nella metà campo avversaria ha trovato il modo di sbloccare il match dando il via alle danze con la coppia McTominay-Lukaku.

Lo scozzese e il belga, l'arco e la freccia che in questo caso - almeno sulle aspettative - ha preso forme diverse. McTominay si è preso la scena, i numeri e il tabellino con una doppietta che ne ha celebrato l'importanza in questo campionato che lo ha visto andare in rete otto volte stabilendo un primato personale. Il lavoro sporco, e non solo, però lo ha fatto Lukaku ben lontano dalla porta di Vasquez ma decisivo sia con due assist che hanno esaltato le doti fisiche dello scozzese sia con il gol nell'unica vera occasione pulita che Olivera gli ha apparecchiato.

Qualche pericolo Meret ha dovuto scansarlo anche in una serata pressoché di festa per il Napoli, bene per mantenere ancora più alta la concentrazione. La notizia negativa, semmai, è arrivata a metà ripresa quando Juan Jesus è stato costretto ad alzare bandiera bianca per uno strappo muscolare che, sommato al forfait di Buongiorno, ha ridotto al solo Rafa Marin la possibilità di scelta di Conte per affiancare Rrahmani al centro della difesa.



