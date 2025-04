Napoli-Empoli: le probabili formazioni



Conte anche deve rinunciare a Di Lorenzo e Anguissa squalificati oltre a Buongiorno infortunato





Il Napoli vuole tornare a -3 dall'Inter, al Maradona arriva l'Empoli di D'Aversa terzultimo con tantissime assenze: Ismajli, Maleh, Pellegri, Zurkowski e Kouamè infortunati. Conte anche deve rinunciare a Di Lorenzo e Anguissa squalificati oltre a Buongiorno infortunato, il difensore ex Torino probabilmente salterà la trasferta di Monza. Si va verso la conferma del 4-3-3 con Mazzocchi in campo dal primo minuto, una linea difensiva inedita che non ha mai giocato insieme con la presenza anche di Olivera sulla fascia sinistra, Rrahmani e Juan Jesus a comporre la coppia centrale. Spinazzola rientra, è un'arma dalla panchina sia per dare un ricambio ad Olivera che a Neres. Al posto di Anguissa giocherà Gilmour, Lobotka e McTominay a sostegno del tridente formato da Politano, Lukaku e Neres. Raspadori è un'altra soluzione a gara in corso, può consentire anche di cambiare sistema di gioco, Billing è un'altra idea nel caso in cui ci sarà bisogno di rendere ancora più impattante l'assalto all'area avversaria mentre Okafor scalpita per tornare ad accumulare minuti visto che dopo l'affaticamento agli adduttori rimediato durante la sosta non è entrato in campo contro il Milan e il Bologna. D'Aversa costruisce una squadra incerottata, dando spazio anche a cinque ragazzi della Primavera tra i convocati. Dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, Vasquez agirà tra i pali, Goglichidze, Marianucci e Viti lavoreranno in difesa, Gyasi è in vantaggio su De Sciglio a destra, Grassi ed Henderson formano la mediana e Pezzella occuperà la corsia sinistra, Sebastiano Esposito e Cacace si muoveranno alle spalle di Colombo. Ecco le probabili formazioni:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Scuffet, Turi, Spinazzola, Rafa Marin, Billing, Hasa, Raspadori, Simeone, Okafor. All. Conte



EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Sebastiano Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa