Napoli-Empoli: i precedenti

Sarà il 24esimo incontro in Serie A tra Napoli ed Empoli, la gara numero 12 in casa azzurra.



I precedenti al Maradona ci dicono:



7 vittorie del Napoli;

1 pareggio;

3 vittorie Empoli.



Gol Napoli-Empoli

Sono 25 i gol del Napoli a fronte dei 11 dell'Empoli.



Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro l'Empoli in Serie A:

8 novembre 2023 – Napoli vs Empoli 2-0

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro l'Empoli in Serie A:

7 dicembre 2014 – Napoli vs Empoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro l'Empoli in Serie A:

12 novembre 2023 – Napoli vs Empoli 0-1.