Buongiorno salta l'Empoli per una tendinopatia

Cronaca11 Aprile 2025Corriere dello SportIl calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo Non arrivano buone notizie per Antonio Conte e per il Napoli. La squadra azzurra, coinvolta nella corsa per lo Scudetto (attualmente sono tre i punti in meno rispetto all'Inter capolista), dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno. Gli esami ai quali si è sottoposto il difensore italiano hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra.



Attraverso un comunicato, il Napoli ha reso note le condizioni del difensore: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il numero 4 sicuramente non prenderà parte alla sfida del Napoli contro l'Empoli, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Maradona.