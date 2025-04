Napoli-Empoli: arbitra Fabbri

Cronaca 10 Aprile 2025 Fonte: SSC Napoli



Michael Fabbri della sezione di Ravenna dirigerà Napoli-Empoli; i suoi assistenti saranno Baccini e Lo Cicero, Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Pezzuto, Avar affidato a Aureliano.



Direzione di gara numero 148 per Michael Fabbri in Serie A, la numero 15 in questo campionato.



Sono 15 i precedenti del Napoli con Michael Fabbri a dirigere la sfida in Serie A, con sette vittorie e sette pareggi (1P), di cui due gare in questo campionato: successo sul campo del Torino il 1° dicembre (1-0) e 1-1 in trasferta contro la Roma il 2 febbraio.



Sono 14, invece, i precedenti dell'Empoli in Serie A sotto la direzione di Michael Fabbri: dopo due successi nei primi due precedenti con questo arbitro, i toscani hanno vinto solo una delle successive 12 gare sotto la direzione arbitrale di Fabbri (5N, 6P).



