Interviste10 Aprile 2025Corriere dello Sport"Difficile che i nerazzurri possano lasciare dei punti ma se dovessero farlo, dobbiamo essere bravi a sfruttare l'occasione" Dare tutto ora. Alex Meret parla da leader e spinge il suo Napoli verso la rincorsa all'Inter. C'è in ballo lo scudetto, la classifica e l'ottima stagione dicono che bisogna provarci fino alla fine: “Le ultime partite di campionato si devono affrontare come se fossero delle finali pensando partita dopo partita a vincerle tutte perché questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo provare a sognare qualcosa di grande. L'Inter è una grande squadra e lo sta dimostrando in campo. È difficile che i nerazzurri possano lasciare dei punti ma se mai dovesse farlo noi dobbiamo essere bravi a sfruttare l'occasione. Dobbiamo provare a rimanere attaccati all'Inter, vincendo tutte le partite che ci sono rimaste in campionato”. Così il portiere azzurro a Radio CRC.



Meret e il sogno scudetto: "Servono i gol"

Da Spalletti a Conte, il sogno scudetto è sempre quello: “Cosa c'è da migliorare? Non segnamo molto come altre squadre. Ci sono state partite in cui abbiamo creato molto in fase offensiva ma abbiamo concretizzato poco. Dobbiamo essere più incisivi e determinanti in area di rigore poiché in molte partite siamo andati in vantaggio e c'è stato il rischio di subire gol e perdere il vantaggio. Dobbiamo essere più bravi a chiudere prima le partite e fare qualche gol in più", ha aggiunto. "Non vedo grandi differenze tra Antonio Conte e gli altri allenatori da cui siamo stati allenati nella costruzione dal basso. Anche Luciano Spalletti voleva giocare molto con la costruzione dal basso. Con Conte ci prendiamo meno rischi poiché anche se vogliamo giocare cerchiamo di trovare subito gli attaccanti in area di rigore e non c'è l'ossessione del fraseggio da dietro. Ogni allenatore ha la sua idea ed è giusto mettere in pratica quello che ci viene chiesto", ha spiegato Meret.



Cronaca 10 Aprile 2025

I suoi assistenti saranno Baccini e Lo Cicero, Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Pezzuto, Avar affidato a Aureliano

