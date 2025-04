Scuffet: "Ci teniamo stretto il punto"

"Restiamo vicini all'Inter e più avanti rispetto a quelle dietro. Dobbiamo fare uno step in avanti per guardare più in alto"





Interviste7 Aprile 2025CalcioNapoli24"Restiamo vicini all'Inter e più avanti rispetto a quelle dietro. Dobbiamo fare uno step in avanti per guardare più in alto" Il portiere del Napoli Simone Scuffet è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post gara di Bologna-Napoli 1-1. Queste le sue parole: "L'umore è quello di squadra che sa che avrebbe potuto fare qualcosa di più però ci teniamo stretto un punto che ci fa stare lì, vicini all'Inter e più avanti rispetto a quelle dietro. Dobbiamo fare uno step in avanti per poter guardare in alto".



Sogno scudetto?

"La classifica è lì. Chiaro che siamo vicini, non si può non pensarci. Per raggiungerlo dobbiamo dare tutto, fare uno step in avanti. Dipende anche dai nostri avversari perché siam dietro. Dobbiamo comunque tenerci buono questo pareggio perché alla fine abbiamo rischiato di non portare a casa niente".



La sua serata?

"Era una gara impegnativa. E' stato facile inserirsi in questo gruppo. Si lavora bene, è un gruppo sano. La parata più impegnativa è arrivata alla fine ma era importante farsi trovare pronti in tutte la fasi del match anche con interventi più semplici".



