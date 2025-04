Stellini: "Nella ripresa abbiamo perso il ritmo"

Al "Dall'Ara" termina 1-1 tra Bologna e Napoli, dunque invariato il distacco tra i partenopei e l'Inter. Nel post gara, ai microfoni di DAZN, il vice Cristian Stellini commenta così il risultato, dando delle novità sulle condizioni di Buongiorno e Mc Tominay: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, proprio come l'avevamo preparata. Una gara aggressiva ma fatta di gioco, intensità e sacrificio; nella ripresa abbiamo perso ritmo, abbiamo più pensato a difenderci che a offendere. Non siamo riusciti più a giocare, non sappiamo gestire bene il pallone, abbiamo sempre bisogno di attaccare; bisogna crescere in questo aspetto, giocare la palla con molto più coraggio".



Su Buongiorno

"McTominay ha preso un colpo alla coscia e al fianco, non riusciva più a correre. Buongiorno si è scaldato abbastanza, se ci fosse stato bisogno volevamo avere la certezza che avremmo potuto contare; si è fermato per un problema muscolare, speriamo di averlo a disposizione per la prossima partita".



Prestazione di Lukaku

"Ha fatto una buona partita, il Bologna ci ha poi pressato molto meglio e non siamo riusciti più a giocare. Su Romelu tanti palloni lunghi, ma il Bologna ha giocato veramente bene e ci ha messo in difficoltà. Però nel complesso siamo comunque contenti della sua partita".



Sguardo alla classifica

"Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma consapevoli del nostro obiettivo iniziale. Quello di oggi è un punto importante, se saremo bravi e ci sarà crescita di mentalità, soprattutto nei secondi tempi, è chiaro che potremmo sognare. Indubbiamente".



