A Bologna non scendono in campo Meret e Buongiorno

Cronaca 7 Aprile 2025 Fonte: Il Mattino



Il portiere ha l'influenza. Non ha ancora recuperato e sarà in panchina. Il difensore viene da un problema muscolare





Non sono andati in campo dal primo minuto a Bologna, lasciando sguarnita la difesa di Antonio Conte. L'allenatore azzurro ha dovuto rinunciare a Alex Meret e Alessandro Buongiorno, due titolarissimi che restano in panchina a guardare.



Il portiere azzurro ha combattuto con una pesante influenza nelle ultime ore: nelle scorse ore ha sofferto con conati e spossatezza, non riuscendo a recuperare per la gara. Per Buongiorno, invece, piccolo fastidio muscolare avvertito già dopo il match contro il Milan di una settimana fa. Il club e il calciatore hanno scelto di non rischiare. Entrambi saranno già pronti per la prossima gara contro l'Empoli.



«Meret ha l'influenza. Non ha ancora recuperato e sarà in panchina. Buongiorno viene da un problema muscolare che ha avuto nella scorsa gara. Non si è allenato completamente nel corso della settimana. Non si è detto completamente sicuro e non gioca, oggi abbiamo bisogno solo di giocatori al 100%» ha spiegato il vice di Conte, Stellini.