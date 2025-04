Bologna-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Cronaca 6 Aprile 2025 Fonte: Quotidiano Sportivo



Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile in TV al canale 214





Cronaca6 Aprile 2025Quotidiano SportivoPer gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile in TV al canale 214 Bologna-Napoli (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta da DAZN, la cui app è disponibile anche sulle console di gioco Xbox e PlayStation e sui dispositivi TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, al canale 214 di Sky.