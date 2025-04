Bologna-Napoli: i precedenti

Cronaca 6 Aprile 2025 Fonte: Diretta Napoli



L'ultima vittoria degli azzurri in trasferta al Dall'Ara risale al 17 gennaio 2022





I precedenti al Dall'Ara sorridono agli emiliani, che guidano con 31 vittorie contro i 18 successi azzurri.



Le ultime gare hanno visto imporsi più volte gli azzurri, come nel caso dello 0-3 nel 2017-18 e addirittura 1-7 l'anno prima, mentre nell'ultima gara del campionato scorso vide un pareggio per 0-0.



Sarà la sfida numero 132 tra Bologna e Napoli in Serie A, la 66esima edizione in casa emiliana.



Questo il bilancio delle 65 gare al Dall'Ara:



31 vittorie del Bologna;

16 pareggi;

18 successi del Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:

17 gennaio 2022 – Bologna v Napoli 0-2



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:

24 settembre 2023 – Bologna v Napoli 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:

25 maggio 2019 – Bologna v Napoli 3-2