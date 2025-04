Bologna-Napoli: arbitra Massa

Cronaca6 Aprile 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Meli e Alassio, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a Abisso Davide Massa della sezione di Imperia dirigerà Bologna-Napoli; i suoi assistenti saranno Meli e Alassio, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a Abisso.



Direzione di gara numero 219 per Davide Massa in Serie A, la numero 15 in questo campionato.



Davide Massa ha già diretto due volte una sfida tra Bologna e Napoli in Serie A, in entrambi i casi con vittoria degli azzurri al Dall'Ara: 3-0 l'8 maggio 2013 e 7-1 il 4 febbraio 2017.



Sono 21 i precedenti del Bologna con Davide Massa a dirigere la sfida in Serie A (8V, 5N, 8P), con i felsinei imbattuti in tutti gli ultimi cinque, incluso l'unico di questo campionato: 2-1 sul campo del Monza il 22 settembre scorso.



Sono 24 i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Davide Massa in Serie A (15V, 4N, 5P), di cui due in questo campionato: vittoria interna contro la Roma il 24 novembre (1-0) e pareggio esterno contro la Lazio il 15 febbraio (2-2).



