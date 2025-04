Ngonge: "Bologna? Attenzione a..."

"Giocano un calcio molto aggressivo e sono bravi soprattutto nell'uno contro uno. Stanno facendo molto bene con Italiano"





Interviste3 Aprile 2025Corriere dello Sport"Giocano un calcio molto aggressivo e sono bravi soprattutto nell'uno contro uno. Stanno facendo molto bene con Italiano" Cyril Ngonge, intervenuto a Radio CRC, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria sul Milan: "Era una partita importante in casa nostra: dovevamo aggredire e far vedere da subito che siamo forti. Era normale iniziare così, perché noi siamo il Napoli. Si è visto nel primo gol come l'abbiamo preparata: si è trattato di una giocata che abbiamo provato in allenamento per tutta la settimana. L'abbiamo preparata bene ed è stata interpretata correttamente dai giocatori in campo. Noi che siamo entrati dalla panchina abbiamo cercato di aiutare la squadra nella parte finale del match".



Napoli, Ngonge: "Mentirei se dicessi che..."

Il belga ha poi parlato delle cose da migliorare "Mantenere di più la calma, soprattutto a fine partita. Dobbiamo continuare a guardare la palla, mantenere alta la pressione, senza abbassarci troppo e senza lasciarli giocare". L'ex Verona ha anche rivelato il ruolo in cui si trova meglio: "Preferisco giocare come seconda punta. Sacrificio in fase difensiva? Mentirei se ti dicessi che mi piace, ma ovviamente è una cosa che nel calcio di oggi va fatta. È un compito in cui sicuramente ho ancora da migliorare, ma ho 24 anni quindi non mi faccio problemi: posso imparare meglio. Conte? Oltre che abbassarci ed aiutare il difensore laterale, ci chiede di restare molto larghi, senza avere paura di andare nell'uno contro uno e di incidere nelle partite. Un buon cross, un tiro, un passaggio chiave, l'uno contro uno: ci chiede questo. I suoi allenamenti? Prima che arrivasse qui avevo parlato con un calciatore dell'Inter che era stato allenato da lui e mi aveva detto che non sarei stato pronto, ma non gli avevo creduto. Poi siamo arrivati in ritiro ed abbiamo fatto 1 mese di fatica vera e propria. [...] Ma ci hanno permesso di diventare dei mostri in mezzo al campo, andando anche oltre i nostri limiti".



"Bologna? Dobbiamo far attenzione a..."

Infine, sulla prossima partita contro il Bologna. "Sta facendo molto bene con Italiano, che è un allenatore che a me piace. Loro giocano un calcio molto aggressivo e sono bravi soprattutto nell'uno contro uno. Un fattore importante per noi può essere che se superiamo bene la pressione, andiamo in porta. Dobbiamo fare attenzione a non perdere palle stupide, perché se prendono palla alta può diventare pericoloso. Finale di stagione? Non siamo preoccupati, ma concentrati e sicuri delle qualità che ci sono nella rosa. Ci guardiamo tutti negli occhi ed analizziamo partita dopo partita, alla fine faremo i conti. Lasciamo tutto sul campo, sia negli allenamenti che nelle partite".



Quella di lunedì a Bologna sarà la sua prima volta sulla panchina del Napoli. Ha sempre vinto quando ha sostituito il boss

