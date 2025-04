Di Lorenzo:"Restiamo attaccati all'Inter"

Interviste31 Marzo 2025Corriere dello Sport"Mancano otto partite e dobbiamo restare attaccati, sperando magari in un passo falso degli altri" Il Napoli tiene la scia dell'Inter. Grazie al successo contro il Milan al Maradona, nella prima gara dopo la sosta, la squadra di Antonio Conte mantiene la distanza di tre punti rispetto ai nerazzurri primi in classifica. Il capitano azzurro, Di Lorenzo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato delle ambizioni della squadra: "Parliamo poco di scudetto, ma sappiamo di essere lì".



