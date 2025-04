Voci dal Forum: L'abito preferito



Cronaca 30 Marzo 2025 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Siano benedetti questi tre punti, perché ci tengono agganciati al treno scudetto e alimentano la fiamma del sogno e della speranza





Cronaca30 Marzo 2025Forum SoloNapoli - DarioSiano benedetti questi tre punti, perché ci tengono agganciati al treno scudetto e alimentano la fiamma del sogno e della speranza

Il Napoli sfodera un primo tempo magistrale contro il Milan e lo conclude con il doppio vantaggio. Il secondo tempo non è come il primo e riserva sofferenze e negli ultimi dieci minuti delle autentiche torture, con il cuore in preda a spasimi, torture e palpitazioni. Il triplice fischio è stata un'autentica liberazione. Dalla sfida col Milan, a mio sommesso avviso, emergono due cose: 1) il Napoli, soprattutto quello del primo tempo, veste 4-3-3 e nell'abito ci sta che è una meraviglia; 2) c'è qualcosa sicuramente di sbagliato nella preparazione, perché sono davvero tanti i cali fisici e i crampi nei secondi tempi. C'è qualcosa che non va. Infine, sono decisamente lunghi i tempi di recupero degli infortunati. Occorrerebbe maggiore attenzione da parte dello staff medico. Detto questo, siano benedetti questi tre punti, perché ci tengono agganciati al treno scudetto e alimentano con vigore la fiamma del sogno e della speranza.

La partita. Mc Tominay, probabilmente fra i giocatori più determinanti quest'anno, rimane bloccato da un attacco influenzale. Maledetta sfortuna. L'inconveniente probabilmente convince Conte a optare per il 4-3-3. Fuori il buon Raspa e dentro Anguissa, Neres e Olivera. Si parte. Al 2° Di Lorenzo imbecca Politano, che arrivato al limite dell'area, lascia partire un sinistro che fa secco Maignan. Il Milan accusa il colpo e il Napoli spadroneggia. Al 19° Lukaku raddoppia. L'azione parte da un imperioso anticipo di Buongiorno, che serve Gilmour, che, a sua volta, pesca Lukaku solo in area che raddoppia. Milan tramortito. Si va negli spogliatoi con il doppio vantaggio.

Secondo tempo. Milan più intraprendente, ma non è lo stesso Napoli. Al 69° Meret neutralizza un altro rigore, calciato da Jimenez. Il fallo, era stato di Billing, subentrato ad Anguissa, o meglio era stato molto bravo Theo Hernandez a procurarselo. All'83° il Milan accorcia con Iovic su traversone di Hernandez.Dal minuto 83 è stato un autentico calvario. Meret, alla facciaccia dei tanti soloni denigratori, si è dimostrato ancora una volta il portiere più forte del campionato.

Napoli - Milan 2_1.

Migliori in campo e senza alcun dubbio: Meret, Di Lorenzo, Politano.

Ora a Bologna. Non sarà una partita come le altre, ma sarà la partita. Vincere a Bologna vorrà dire probabilmente vincere lo scudetto. Vietato mollare!